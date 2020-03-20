 

Антон Силуанов рассказал о стабилизации рубля путем продажи иностранной валюты

20.03.2020, 11:30, Разное

Министр финансов РФ Антон Силуанов одобрил решение Банка РФ о продаже иностранной валюты. Данная инициатива финансового учреждения способна помочь в стабилизации курса рубля на фоне кризиса и обвала цен на нефть.
По словам Антона Силуанова, действия ЦБ РФ являются стандартными рыночными операциями, они направлены на стабилизацию рубля и его поддержку. Кроме того, вместе с этим растет количество биржевых операций, что положительно влияет на курс рубля.

В минувший четверг, 19 марта, цена на нефть вновь выросла и дала возможность рублю укрепиться. До этого нестабильная ситуация на мировой бирже, а также критическое падение стоимости нефти марки Urals привели к ослаблению национальной валюты, пишет информационный портал «НьюИнформ».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Сын Алики Смеховой Макар сломал ногу на уроке физкультуры

06.03 / Метеоролог пообещал россиянам идеальное лето

23.02 / Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик впервые стали родителями

23.02 / Наука: Каждый лишний час работы приносит болезни и страдание

10.03 / Мнение: Прослабленный Димон

05.03 / Redmi Note 9 Series на «живом» фото предстал в градиентной расцветке

08.03 / Издательство из США отказалось от публикации мемуаров Вуди Аллена

13.02 / Историк назвал полемику о важной роли США в ВОВ информационной войной против РФ

06.03 / В 2021 году в Московском метро снова начнут работать женщины-машинисты

20.02 / Личное: Потекла молочная река, кисельные берега

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска