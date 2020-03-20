Антон Силуанов рассказал о стабилизации рубля путем продажи иностранной валюты

20.03.2020, 11:30, Разное

Министр финансов РФ Антон Силуанов одобрил решение Банка РФ о продаже иностранной валюты. Данная инициатива финансового учреждения способна помочь в стабилизации курса рубля на фоне кризиса и обвала цен на нефть.

По словам Антона Силуанова, действия ЦБ РФ являются стандартными рыночными операциями, они направлены на стабилизацию рубля и его поддержку. Кроме того, вместе с этим растет количество биржевых операций, что положительно влияет на курс рубля.

В минувший четверг, 19 марта, цена на нефть вновь выросла и дала возможность рублю укрепиться. До этого нестабильная ситуация на мировой бирже, а также критическое падение стоимости нефти марки Urals привели к ослаблению национальной валюты, пишет информационный портал «НьюИнформ».