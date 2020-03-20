Мнение: Как читать новости и оставаться при этом оптимистом

20.03.2020, 11:17, Разное

Учёные нашли простое средство предохранения от болезни Альцгеймера и других поражающих мозг недугов. Средство не стопроцентное, но весьма эффективное. Оказывается, чтобы надолго сохранить здоровый ум, нужно… жить с оптимистичным партнёром. Кроме всего прочего, такой партнёр помогает, цитирую, «вести здоровый образ жизни, правильно питаться и быть физически активным»:

https://lenta.ru/news/2020/02/11/happylife/

Быть оптимистом, в свою очередь, тоже просто. Достаточно избавиться от вредной привычки принимать близко к сердцу разную ерунду и переживать из-за неё.

Термин «вредная привычка» по отношению к нытью и пессимизму — это не просто красивая фигура речи. Это точное определение, так как готовность видеть мир в чёрном цвете — такая же

вредная привычка, как, например, привычка ковырять в носу или расчёсывать себе места, которые чешутся.

Страдающий пессимизмом задумывается о чём угодно, представляет себе самый плохой сценарий развития событий и начинает переживать.

Я читаю «Живой Журнал» примерно 13 лет, и я не помню ни одного дня, чтобы нам не рассказывали разные ужасы, делая попутно разнообразные пессимистичные прогнозы.

Представьте себе теперь счастливчика, который все эти 13 лет игнорировал плохие новости, как будто пожары в Австралии, пропажи самолётов в Азии и забастовки во Франции не имеют к нему ровным счётом никакого отношения. Он не потерял ровным счётом ничего, зато сохранил душевное равновесие и умственное здоровье.

Оптимизм подобен ремню безопасности в автомобиле. При некоторых ДТП ремень становится опасным, мешает быстро выбраться из машины. Однако это не значит, что следует ездить непристёгнутым: это всё равно гораздо опаснее, нежели ездить с ремнём.

Пессимист изредка может принять верное решение благодаря своему пессимизму. Вместе с тем в подавляющем большинстве случаев он будет или принимать плохие решения, или впустую терять своё здоровье из-за напрасных переживаний.

Грамотный оптимист имеет несколько уровней защиты при чтении новостей.

1. Для начала, оптимист проверяет, не пытаются ли стервятники запугивать его новостями о катастрофах, пожарах и прочих ужасах. Исследования показывают, что всего лишь шести часов просмотра новостей о терактах достаточно, чтобы заработать такое же посттравматическое расстройство, как у настоящих жертв этого теракта:

https://olegmakarenko.ru/1778498.html

Вывод из этого следует однозначный — увидели новость на какую-нибудь страшную тему, немедленно выключайте телевизор, переключайте радио на другую волну, закрывайте вкладку. Это основы информационной гигиены.

1.1. Дальше оптимист проверяет, не находится ли он на токсичном сайте, который питается его страхом и ненавистью. Такие сайты легко узнать по собственной реакции: сначала вы читаете историю про злого чиновника, который выкинул из окна котёнка, а потом вскакиваете со стула со сжатыми кулаками и начинаете, гневно пыхтя, нарезать круги по комнате.

Вот это узнаваемое чувство бессильного гнева из-за чужой беды — тот корм, на котором паразитируют многие авторы. Таких авторов надо избегать: они получают просмотры, вы получаете болезненный удар по мозгам. Обмен неравноценный.

2. Если прямого розжига и чернухи в новости нет, её уже можно читать. Во время чтения оптимист прикидывает, касается ли новость лично его. Если нет, — а подавляющее большинство новостей не имеют к обычным людям никакого отношения, — он просто пожимает плечами и читает новость отстранённо, как если бы речь шла об истории древнего Рима.

Существует формула — «если ты не интересуешься политикой, то политика заинтересуется тобой». Во времена Перикла, возможно, она и была верной, однако сейчас это уже не так.

Вот, допустим, новость, которая вызвала осенью большое бурление в народе — Минэкономразвития наметило на 2020 год приватизацию флота. Мои знакомые американо-либеральных убеждений рассказывали мне, как они переживают из-за «распродажи России». Вскоре выяснилось, что речь идёт о давно запланированных технических сделках, причём их объём составляет какие-то крошечные доли процента от имущества государства: ну, как если бы кто-то наводил порядок у себя в квартире и решил продать на «Авито» ненужный велосипед.

Если бы оппозиционеры прочли эту новость спокойно, без включения ненужной паники, они бы ровным счётом ничего не потеряли. Вопреки глупой формуле, политика не заинтересовалась бы ими.

3. Иногда новость бывает действительно плохой. Возьмём, к примеру, многолетнюю возню вокруг русского аналога «Википедии». Год за годом существенные бюджеты сливают на заведомо провальные проекты. Сейчас, например, собираются потратить 2 млрд рублей на очередную попытку, которая, по мнению профессионалов, также непременно провалится:

http://wikireality.ru/wiki/Российская_замена_Википедии

На таких новостях хорошо видна разница между здоровым оптимизмом и нездоровым отрицанием реальности. Отрицающие реальность начинают искать крупицы позитива: убеждают себя, что ещё не всё потеряно, что, возможно, есть какая-то особая мудрость высокого начальства, что всё не так плохо, как кажется, и что на самом деле поражение — это победа, просто нужно смотреть на события с правильного ракурса.

Оптимист ведёт себя иначе. Когда он видит неясную ему новость, — о приватизации флота, например, — он не делает никаких выводов, принимает новость безоценочно. Если оптимист видит откровенно хорошую новость, — наша спортивная команда победила, например, — он радуется. Если оптимист видит откровенно плохую новость, — как в случае с «Википедией», — он огорчается.

Хитрость заключается в том, чтобы принимать реальность спокойно, без паники. Да, наши власти снова ошиблись с «Википедией», это грустно. Но Россия не развалится от этой ошибки, Йеллоустоун в Ярославле не проснётся. Жизнь продолжается, и жизнь по-прежнему хороша.

Опыт ведения блога приучил меня скептически смотреть на тех, кто отрицает реальность, предполагая, будто Россия уже всех победила и закидала шапками. Жизнь в мире иллюзий рано или поздно приводит к серьёзному разочарованию, после которого ярые патриоты часто становятся не менее ярыми оппозиционерами. Гораздо надёжнее люди, которые изначально смотрят на происходящее трезвым взглядом — без розовых и без коричневых очков.

Вместо того, чтобы прятать голову в песок, игнорируя всё плохое, или заранее ложиться в могилу, предвидя впереди неизбежные тлен с упадком, разумнее просто сохранять спокойствие.

Мне часто говорят в реальной жизни: «Как ты можешь оставаться таким спокойным, разве ты не видишь такой-то катастрофы?». Обычно я отвечаю, что, во-первых, и катастрофы-то никакой, скорее всего, нет, а во-вторых, если я начну страдать, легче от этого никому не будет. У меня хорошая память, и я достоверно знаю, что почти все наши страхи и тревоги через несколько лет будут вызывать только удивление: «и как же мы могли переживать из-за такой ерунды?».

Повторю ещё раз, быть оптимистом не означает отрицать реальность: пролетать светофоры на красный свет, целоваться с незнакомцами в разгар эпидемии и тратить четверть зарплаты на лотерейные билеты. Быть оптимистом означает спокойно относиться к новостям: не верить в плохие новости без достаточных на то оснований и не рвать волосы на голове даже тогда, когда дела и в самом деле принимают неприятный оборот.