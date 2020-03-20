Учёные: Имеющие старших братьев мужчины чаще становятся гомосексуалистами

20.03.2020, 11:17, Разное

Канадским учёным из University of Toronto в результате проведённого исследования удалось установить, что мужчины, имеющие старших братьев, чаще становятся гомосексуалистами. Данная научная работа носила наблюдательный характер, а потому не даёт понимания причин и следствия влияния братьев старшего возраста на выбор сексуальной ориентации младшими.

В ходе исследования канадские учёные анализировали данные о сексуальных предпочтениях почти 5,4 тысяч мужчин, оценивая также составы их семей. В итоге оказалось, что у гомосексуалистов на 38% чаще был старший брат, а вот наличие младшего подобного влияния не оказывало. У экспертов также есть «теория», согласно которой, для младшего мальчика в семье каждый из старших братьев на треть повышает вероятность выбора нетрадиционной ориентации.

Относительно сестёр такого явления не наблюдается, поэтому наличие или отсутствие близкой родственницы одного пола на сексуальные предпочтения не имеет абсолютно никакого влияния. Члены научного сообщества уже давно пытаются понять, что влияет на выбор ориентации — воспитание в семье или генетика, однако данное исследование не даёт ответа на вопрос и не подтверждает ни одну из теорий специалистов.