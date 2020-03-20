 

Ученые из Новосибирска восстанавливают поврежденную ДНК белковым “коктейлем”

20.03.2020, 11:09, Разное

Ученые из Новосибирска восстанавливают поврежденную ДНК с помощью разработанного ими белкового «коктейля». Это позволит снизить количество ошибок при процедуре идентификации личности.
Совместное изобретение исследователей из Новосибирска поможет археологам и представителям судебной экспертизы получить достоверные сведения об изучаемом объекте даже в том случае, если разрушена часть уникальных маркеров. Так называемый «коктейль» создан из набора белков, восстанавливающих разные виды разрушенных участков ДНК для дальнейшего изучения. Чем больше фрагментов, пригодных для распознавания, тем выше точность прочтения «отреставрированного» материала.

Представитель НГУ Дмитрий Жаров рассказал, что работа ведется на протяжении более десяти лет. За это время определен перечень необходимых белков, который сейчас проходит этап оптимизации. Ученые получили возможность восстанавливать образцы возрастом в десятки тысяч лет. Традиционные методики для древних ДНК сегодня могут оказаться неэффективными. Открытие сибирских ученых удлиняет читаемые цепочки.

«Коктейль» прошел испытание на модельных системах, а также в лабораториях ИХБФМ СО РАН. По словам Дмитрия Жарова, тестирование разработки продолжается, её совершенствуют и доводят до полностью рабочего состояния, пишет «Наука в Сибири».



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