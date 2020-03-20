NASA приостанавливает работу по сборке ракет для полета на Луну из-за коронавируса

20.03.2020, 11:09, Разное

В NASA решили приостановить работу по сборке ракет для полёта на Луну и Марс. Причиной стал заболевший коронавирусом сотрудник, ответственный за строительство космических аппаратов.

С официальным обращением выступил руководитель NASA Джеймс Брайденстайн. Он рассказал, что в Космическом центре им. Джона Стенниса (штат Миссисипи) и в центре сборки «Мишуд» (штат Луизиана) приостановлены все работы по сборке ракеты-носителя SLS и корабля Orion. Причиной является коронавирус, диагностированный у одного из членов сборочного цеха. Также в этих штатах начинается активное распространение заболевания, в связи с чем приняты необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников агентства.

В конце своего обращения Джеймс Брайденстайн отметил, что в NASA первоочередной задачей является сохранение здоровья всех своих сотрудников и это приоритетная цель. Таким образом, приостановка работ над SLS и Orion продлится до того времени, когда жизням людей ничего не будет угрожать.