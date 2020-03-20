 

Apple ограничила продажи iPhone до двух смартфонов в одни руки

20.03.2020, 11:09, Разное

Компания Apple ограничила продажи продукции до 2 единиц в одни руки. Распоряжение руководства касается не только смартфонов iPhone, но и всех остальных гаджетов.
Ограничение на продажи действует не только в дилерский центрах, продолжающих работу, но и в интернет-магазинах. Особое внимание представители компании призвали оказывать реализации смартфонов, являющихся средствами коммуникации. Ограничение затронуло также MacBook Air и Mac Mini.
«Ограничение изначально было введено только для клиентов из стран Азии, но теперь оно действует повсеместно. Призываем официальных дилеров серьезно отнестись к нему, так как нами были замечены случаи спекуляций. iPhone должны продаваться не более двух устройств в одни руки. То же самое кается и других устройств», – говорится в сообщении Apple.
Компания в последний раз устанавливала подобные ограничения в 2013 году, когда на рынке Азии появилось огромное количество копий смартфонов. Сейчас же причиной решения стала пандемия коронавируса. Специалисты компании отмечают, что с поставками смартфонов и компьютеров пока нет проблем, но меры позволят избежать их в дальнейшем, так как ажиотаж во всех отраслях постепенно нарастает.



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