Школьник выстрелил из газового пистолета в одноклассника в Петербурге

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20.03.2020, 11:08, Новости дня

Ученик выстрелил из газового пистолета в одноклассника в петербургской школе, инцидент, по предварительным данным, был случайным, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Полицейские Невского района проводят проверку по факту выстрела из газового пистолета учеником одной из школ в соседа по парте», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что 19 марта в полицию Невского района поступило сообщение о том, что учащийся восьмого класса школы на проспекте Большевиков выстрелил в упор из газового пистолета в своего соседа по парте 2005 года рождения.

По предварительным данным, подросток достал аэрозольное устройство самообороны якобы для того чтобы сфотографироваться, а выстрел произошел случайно. Устройство школьник приобрел через интернет.

Напомним, в начале марта об обнаружении в Санкт-Петербурге тела подростка с огнестрельным ранением головы ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Близкие погибшего рассказали, что мальчик собирался посетить день рождения одного из своих друзей. Сообщалось, что квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.

В воскресенье подозреваемый был задержан в Петербурге. Подросток рассказал подробности инцидента и признал вину.



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