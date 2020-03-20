 

Силуанов рассказал о подушке безопасности нефтяных компаний России

20.03.2020, 11:08, Новости дня

Нефтяные компании в РФ нарастили большую «подушку безопасности» за последнее время, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Нефтяные компании в последнее время накопили себе большую подушку безопасности, это первое. Второе – нефтяные компании имеют хороший запас прочности. Каких-то беспокойств за снижение цен на энергоресурсы для этого сектора мы не испытываем», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Также Силуанов отметил, что власти поддержат крупные торговые сети в случае необходимости.  

«Торговля сейчас показывает хорошие результаты с точки зрения объемов продаж. И в плане, который утвердил председатель правительства, есть пункт которым мы можем воспользоваться – речь идет о субсидировании кредитов по формированию запасов крупными торговыми организациями», – сказал Силуанов.

Одновременно с тем министр финансов отметил, что Минфин не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году. 

«Мы обеспечены необходимым ресурсами, в этом году сокращать бюджетные расходы мы не будем», – сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что министерства начнут проводить мониторинг цен на продукты и лекарства в России. 

В правительстве не исключили усиления ограничительных мер на фоне коронавируса. Также там назвали ситуацию с коронавирусом одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет.



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