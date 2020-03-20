 

В Роскачестве рассказали о доступных средствах защиты от коронавируса

20.03.2020, 10:55, Разное

Специалисты Роскачества считают, что для профилактики коронавируса COVID-2019 достаточно соблюдать элементарную гигиену рук. Мыть их можно как с помощью обычного мыла, так и используя антисептик, сообщает Национальная служба новостей. 

Эксперты отметили, что эффективность антисептических средств против инфекции не доказана, однако ее польза в защите от вирусов не исключена. Они рекомендуют использовать средства с содержанием этилового спирта не менее 60%, тщательно натирая руки не менее минуты. В качестве альтернативы можно использовать обычное мыло. 



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