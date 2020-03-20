Сына российского бизнесмена уличили в поедании золота

20.03.2020, 10:55, Разное

Сына бизнесмена из Самары Алексея Шаповалова уличили в поедании золота. Процесс принятия пищи Алексей Шаповалов-младший записал на камеру и опубликовал в Сети, сообщает URA.ru.

На кадрах молодой человек кладет в рот ложку с желтой субстанцией. Изысканное лакомство из Объединенных Арабских Эмиратов явно пришлось ему по вкусу. Однако подписчики не оценили такое пиршество. Некоторые отметили, что пока сливки общества едят золото, многим жителям России не хватает средств на хлеб, передает “Царьград”.