От коронавируса выздоровели девять человек в России

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20.03.2020, 10:48, Новости дня

Число выписанных из больниц пациентов, которые ранее заразились новым коронавирусом, возросло в РФ до девяти.

Об этом сообщается на специальном сайте стопкоронавирус.рф, запущенном правительством для информирования о ситуации с коронавирусом в стране.

«Девять человек выздоровели», – говорится в сообщении.

При этом в число не входят три человека, которых доставили в РФ с борта круизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса – они уже тоже выписались.

По последним данным оперативного штаба, в РФ зарегистрировано 199 случаев заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.

Ранее сообщалось, что всего в мире число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев.

Напомним, в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса. Кроме того, в РФ уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.

Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в РФ коронавирусу готовят суровое испытание.



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