От коронавируса выздоровели девять человек в России
20.03.2020, 10:48, Новости дня
Число выписанных из больниц пациентов, которые ранее заразились новым коронавирусом, возросло в РФ до девяти.
Об этом сообщается на специальном сайте стопкоронавирус.рф, запущенном правительством для информирования о ситуации с коронавирусом в стране.
«Девять человек выздоровели», – говорится в сообщении.
При этом в число не входят три человека, которых доставили в РФ с борта круизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса – они уже тоже выписались.
По последним данным оперативного штаба, в РФ зарегистрировано 199 случаев заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.
Ранее сообщалось, что всего в мире число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев.
Напомним, в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса. Кроме того, в РФ уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.
Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в РФ коронавирусу готовят суровое испытание.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет