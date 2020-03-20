Фигурантам дела о гибели сотрудников «Алросы» вынесли приговор

20.03.2020, 10:48, Новости дня

Исполняющий обязанности директора Мирнинского горно-обогатительного комбината Александр Кисиличин и бывший и.о. главного инженера предприятия Александр Манн получили по 2,5 года колонии по уголовному делу о затоплении рудника и гибели восьми сотрудников «Алросы», сообщили в СК.

«Собранные следственными органами СК РФ по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора и. о. директора Мирнинского горно-обогатительного комбината Александру Кисиличину и бывшему и. о. главного инженера данного предприятия Александру Манну, признанным виновными по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба»), – передает ТАСС сообщение СК.

«Приговором суда каждому из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года», – добавили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера, обвиняемого по той же статье, прекращено в связи с его смертью.

Напомним, авария на руднике «Мир» произошла 4 августа 2017 года. Вода из карьера подтопила шахту, когда в ней находился 151 человек. 26 августа продолжение поисково-спасательных работ оставшихся в шахте восьми горняков признали невозможным. Экономический ущерб от аварии был оценен в 10,216 млрд рублей.

В октябре 2019 года бывшему начальнику подземного рудника «Мир» Алексею Бурксеру и бывшему и. о. главного инженера этого предприятия Александру Манну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба»).