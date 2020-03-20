В Калининграде отреагировали на желание поляков «присоединить» регион
20.03.2020, 10:48, Новости дня
Власти Калининградской области не готовы комментировать «степень вменяемости» читателей польской Gazeta Wyborcza, которые увидели в пандемии коронавируса шанс для присоединения Калининградской области к Польше, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
«Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется», – сказал РИА «Новости» Лысков.
Ранее читатели польской Gazeta Wyborcza выразили мнение, что закрытие Россией границ в связи с пандемией коронавируса может стать поводом для присоединения Калининградской области к Польше.
В статье говорится, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы. Автор пишет, что жители Калининградской области привыкли делать покупки в польских супермаркетах, однако теперь у них такой возможности нет. Но и в российских магазинах есть запас продуктов, которого хватит на месяц, даже если регион окажется абсолютно изолирован.
В Калининградской области введен режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом движение поезда Адлер – Калининград приостановлено в связи с нотой Вильнюса.
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