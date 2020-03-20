Назарбаев обратился к народу. Призвал бизнесменов дать денег в спецфонд, а жителей – поддержать Токаева и готовиться “к жесткой экономии”

20.03.2020, 10:47, Новости дня

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который сейчас занимает пост главы Госсовета, утром 19 марта обратился к народу. Он признал серьезность коронавируса и сопровождающего его экономического кризиса и призвал всех казахстанцев поддержать нынешнего президента Токаева и подготовиться “к жесткой экономии”.

Год назад Назарбаев ушел с поста президента, причины этого решения до сих пор неизвестны. Однако он сохранил полномочия в части управления страной и определения ее внешней и внутренней политики.

“Мы стали свидетелями того, как локальная вспышка коронавируса переросла в глобальную пандемию. Эта ситуация усугубляется глобальным финансовым кризисом, обвалом на сырьевых и валютных рынках, – признал Назарбаев. – Все это оказывает влияние и на нашу страну. Мы оказались перед лицом крайне непростых угроз, которые в совокупности можно назвать “идеальным штормом”. По сложности задач, решение которых нам требуется найти, нынешнее время в какой-то степени сопоставимо с периодом начала 90-х годов, когда нам было действительно очень тяжело”.

“В этих условиях призываю всех казахстанцев поддержать действия президента страны Касым-Жомарта Токаева и правительства, которые реализуются в эти дни, – подчеркнул первый президент. – Принимаемые на государственном уровне меры своевременны и отвечают кризисной ситуации. Я их поддерживаю! В данном контексте введение чрезвычайного положения – это важный и необходимый шаг. Цель этого действия – защита интересов граждан и государства”.

С ночи 19 марта в Казахстане из-за коронавируса полностью закрыты на въезд и выезд два крупнейших города страны – Нур-Султан и Алматы. Внутри городов также оцеплены отдельные дома: жители в них находятся в карантине. Официально в стране пока больны коронавирусом около полусотни человек, но в отсутствие массового тестирования число больных может быть на порядок выше.

Назарбаев не исключил, что “текущий кризис приобретет долговременный характер” и приведет к еще большему падению национальной валюты и экономики Казахстана.

“При таком раскладе важно будет подготовить страну и граждан к жесткой экономии”, – подчеркнул бывший президент и сослался на известную в Казахстане поговорку: “На корабле у всех одна судьба”.

“Чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику, следует мобилизовать дополнительные ресурсы. Каждый гражданин должен внести свой посильный вклад”, – заявил также Назарбаев. С этой целью он предложил “создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей” – тех, кто “хочет и может помочь стране в этот непростой период”.

“Уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели”, – призвал он казахстанский бизнес дать денег в новый спецфонд.

“Надеюсь, что этот процесс расширится и к нему присоединятся другие представители частного сектора. Полагаю, что владельцы компаний могут и должны финансово и морально поддержать людей, которые изо дня в день работают с ними, – также сказал Назарбаев. – Призываю представителей отечественного бизнеса не увольнять наемных работников”.

“Не бросать в трудную минуту своих близких – это в крови казахстанского народа, в его генах и древних традициях”, – отдельно подчеркнул он.

Назарбаев также объявил о 150 миллионов тенге (около $330) на оказание адресной помощи жителям Нур-Султана и Алматы, пострадавших от карантина. Деньги, по его словам, выделит правящая партия Nur Otan.

“Важно не оставить без поддержки ни одного человека, кто в ней нуждается. Казахстанцы всегда помогали в трудные времена друг другу, – еще раз подчеркнул политик. – В истории Казахстана были и более сложные испытания. Но мы благополучно преодолевали их и продолжали дальше работать во благо нашей Родины. Уверен, что также будет и в этот раз. Призываю всех граждан страны проявить терпение и поддержать принимаемые государством меры”.