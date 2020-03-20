В Беларуси число зараженных коронавирусом выросло до 69 человек. Лукашенко ранее советовал лечить его в сауне и в поле на тракторе

20.03.2020, 10:47, Новости дня

В Беларуси количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 69 человек, свидетельствуют обновленные данные на сайте Министерства здравоохранения страны.

По состоянию на утро 20 марта:

у 12 пациентов наблюдаются клинические признаки болезни COVID-19 – Минздрав объясняет, что они “по сути являются больными”;

у 42 пациентов положительные тесты на новый коронавирус SARS-CoV-2, однако заболевание протекает бессимптомно;

15 пациентов уже выписали после отрицательных тестов на COVID-19, еще трое “готовятся к выписке”.

Сколько человек остается под наблюдением медиков – неизвестно, сообщается лишь, что на наличие инфекции обследовали свыше 19 тысяч человек.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько рекомендаций по борьбе с коронавирусом COVID-19. В частности, белорусский лидер предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и выпивать водку – для профилактики: по словам президента, коронавирус погибает при 60 градусах.

Лукашенко призвал сограждан не поддаваться панике и сосредоточиться на работе: “Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!” – подытожил Лукашенко.

Согласно рекомендациям ВОЗ, единственное надежное средство против распространения COVID-19 – это тщательное мытье рук, правильная гигиена при кашле или чихании и обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.