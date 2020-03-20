Мечта детства: Пьер Казираги приобрел один из самых красивых замков мира

20.03.2020, 10:47, Разное

Пьер Казираги, сын принцессы Каролины и племянник князя Монако Альбера II все свое детство провел в фамильных замках, но его мечтой было иметь собственный. Как сообщает HOLA!, недавно Пьер свое желание исполнил: приобрел крепость, расположенную в долине Луары, в южных французских Альпах. Местность считается одной из самых живописных в мире, а сам ренессансный замок Борегар внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Замок Борегар в долине Луар, который приобрел Пьер КазирагиСооружению более 500 лет. Первоначально в этом месте находился охотничий домик, которым пользовался Франциско I во времена Людовика XII. В 1545 году Жан дю Тьер, государственный секретарь Генриха II, приобрел эту собственность и отвечал за проектирование замка, который был возведен из остатков камней Флорентийского собора. С тех времен сохранились два камина: украшенный фрескам камин в королевской спальне и декорированный в итальянском стиле – в Большой галерее. В 1617 году замок приобрел Поль Ардье, президент Парижской Счетной палаты.

В 1864 году началась реставрация замка. В XXI веке замок принадлежит семье дю Павийон и был открыт для посещения туристов. В последние годы резиденция, обслуживание которого обходилось слишком дорого старинному дворянскому роду, была выставлена на продажу. Цена объекта составила четыре миллиона евро. Пьер Казираги поспешил его приобрести, исполнив мечту детства.

Пьер Казираги с супругой Беатрис Борромео и детьмиПьер Казираги – младший сын принцессы Каролины Гримальди и ее второго мужа Стефано Казираги, внук князя Монако Ренье III. Он – восьмой в линии наследования трона Монако. Свое детство Пьер провел в загородном доме своей матери в старинном городке Сен-Реми-де-Прованс на юго-востоке Франции и учился там в государственной школе. Когда Каролина вышла замуж за принца Эрнста Августа V Ганноверского, главу Ганноверского дома, семья переехала в Фонтенбло, чтобы жить ближе к Парижу и Лондону. Высшее образование в области международной экономики Пьер получал в Милане в Университете Боккони.

В университете он познакомился с Беатрис Борромео, представительницей известного и влиятельного итальянского клана. Пара обнародовала свои отношения в мае 2008 года, а в июле 2015 года сыграла свадьбу в садах княжеского дворца Монако. После супруги провели религиозную церемонию на острове Изола Белла, одном из островов Борромео на итальянском озере Маджоре. В 2017 году родился их первый сын Стефано, в 2018-м второй – Франческо.