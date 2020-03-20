 

Инфицированных коронавирусом в Украине больше, чем по статистике – врач-инфекционист

20.03.2020, 10:46, Новости дня

Инфицированных коронавирусом в Украине людей намного больше, чем по официальной статистике, однако такая ситуация наблюдается во всем мире. Об этом в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” вечером 19 марта сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская.

По ее словам, с пандемией, подобно нынешней, не сталкивалось ни нынешнее, ни предыдущее поколение.

“Возможно, это было 100 лет назад, когда была пандемия “испанского” гриппа. Поэтому все меняется очень быстро: наши знания об этом возбудителе, его свойствах, насколько он заразен. Из-за того, что он является на сегодняшний день только изучаемым, никогда не встречался в популяции человека и его спрогнозировать очень сложно, была объявлена пандемия Всемирной организацией здравоохранения”, – подчеркнула Голубовская.

По ее мнению, предупредить распространение коронавируса можно только путем минимизации рисков заражения с помощью ограничительных мер.

Голубовская подчеркнула, что всех желающих протестироваться на коронавирус исследовать невозможно и не нужно. По ее словам, этого не могут позволить себе даже США. Она отметила, что Минздрав расширит доступ к тестированию.

Специалист добавила, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека. 

Среди заболевших – нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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