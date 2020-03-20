Советник МВД Варченко спрогнозировал, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения, а затем удалил пост

20.03.2020, 10:46, Новости дня

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко написал в Facebook, что в стране могут ввести режим чрезвычайного положения.

“Как Украина преодолеет коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны. Решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Киевской, Харьковской и Житомирской областях уже позволяет психологически подготовить украинцев к такому шагу”, – предположил он.

По мнению Варченко, будет устанавливаться комендантский час, а работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны.

“Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания. Будет проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений. Будет осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты, оборудование и т.д.). Оперативные штабы по противодействию пандемии будут иметь право на быстрое устранение руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений, в случае ненадлежащего исполнения ими задач”, – написал он.

Кроме того, Варченко прогнозирует, что будет ограничена свобода передвижения, свобода въезда и выезда в отдельные населенные пункты и территорий.

“Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. В крайнем случае – граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин. Неработающие пенсионеры будут сидеть дома. Абсолютное большинство украинцев будут сидеть дома. С штрафами за нарушение этого ограничения. Походы в гости, вечеринки с друзьями, проведение семейных мероприятий за пределами круга людей, с которым живете в одном доме, будет запрещено. Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам”, – добавил советник.

По его словам, в случае введения чрезвычайного положения, органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры организуют обеспечение каждого адреса, где живут пенсионеры или социально незащищенные граждане, пакетом жизненно необходимой продукции, в том числе медикаментов.

Объемы розничных наличных расчетов будут радикально уменьшены в пользу банковских карт, отметил Варченко.

Врачи, по его словам, будут ездить на вызовы, в полном противоэпидемическом оснащении. На улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, передвигающихся, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин/аптеку.

“Это – не апокалиптические предсказания с целью придать испуга и паники. Это – перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволяют преодолевать коронавирусную угрозу. Таким образом, будет прервано распространение болезни. Китаю это удалось. Должно получиться и в демократической Европе, и в Украине”, – резюмировал Варченко.

Скриншот: Ivan Varchenko / Facebook

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано 26 случаев заражения, три из них с летальным исходом. Среди инфицированных – нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, 11 человек лечат.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.