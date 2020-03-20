Скандалы: «Тренировки продолжаются. Это какое-то безумие!»

20.03.2020, 10:40, Разное

Играющий за «Локомотив» чемпион мира по футболу 2014 года Бенедикт Хёведес раскритиковал то, как Россия относится к коронавирусу

Немецкий футболист Бенедикт Хёведес, у которого заключен договор с московским «Локомотивом», недоволен отношением россиян к коронавирусу. «Это какое-то безумие!» — заявил он и уточнил: русские не паникуют, не сметают с полок магазинов консервы, не соблюдают безопасную дистанцию и даже ездят в метро.

Бенедикт Хёведес, член сборной Германии, одержавшей победу на Чемпионате мира по футболу в Рио-де-Жанейро в 2014 году, раскритиковал отношение его спортивной родины России к коронавирусу. Хотя в Премьер-лиге со вторника и до 10 апреля отменены все игры, Хёведес все равно недоволен. «Тренировки продолжаются. Это какое-то безумие!» — написал он в своей колонке на информационном портале t-online.de.

У 32-летнего спортсмена — договор с московским «Локомотивом», и в прошлое воскресенье он еще должен был играть на публике. «Стадион был полон», — пишет Хёведес. По его словам, в городах все «как всегда». В кафе полно людей. В метро полно людей. Да, и на улицах тоже. Вирус распространяется тут медленно — по официальным данным.

Он «удивлен», насколько спокойно русские относятся к опасности заражения. «Никаких ажиотажных закупок, никакого дефицита дезинфицирующих средств, никто не соблюдает безопасное расстояние между людьми». Школы закроют только в понедельник на три недели. Как минимум до начала этой недели, по словам Хёведеса, населению не давали «ни рекомендаций, ни логических объяснений и прежде всего прозрачной информации».

Но зато бывший игрок футбольного клуба «Шальк» не устает восторгаться немецким правительством: «В эти дни популисты утратят свое значение. Выяснилось, в какой же замечательной стране живем мы, немцы». Немцам, по его мнению, «повезло, что у них такое правительство. Оно действует взвешенно и умно, кроме того, у нас одна из лучших систем здравоохранения в мире».