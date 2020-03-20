Скандалы: Нефть утекла миллионами

20.03.2020, 10:46, Разное

Оренбургская полиция возбудила уголовные дела о краже крупной партии нефти у «Газпрома» и «Роснефти»

Оренбургская полиция возбудила уголовные дела о краже крупной партии нефти у «Газпрома» и «Роснефти». В совершении преступлений подозреваются три человека, они задержаны. Силовики установили, что подозреваемые организовали две нефтеврезки, сливали сырье в емкости, перерабатывали на заводе и вывозили на продажу. Нанесенный ущерб составил 300 млн руб.

Три человека задержаны в Оренбуржье по подозрению в совершении краж углеводородного сырья. Операцию совместно проводили сотрудники региональных УМВД и УФСБ при участии представителей служб корпоративной безопасности нефтяных компаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Несколько месяцев назад злоумышленники в районе 383-го км дороги М-5 «Урал» Оренбургской области осуществили незаконную врезку в нефтепровод. Было установлено, что похищенная нефть сначала поступала в спрятанные под землей емкости, а затем вывозилась грузовым транспортом»,— рассказала госпожа Волк.

Также силовики обнаружили вторую нефтеврезку в районе 26 км автодороги Оренбург—Самара. Правоохранители выяснили, что из нее сырье поставлялось на оборудованный в этом районе нефтеперерабатывающий завод. Он работал нелегально. После обработки нефть продавалась потребителям.

По версии полиции, врезки делались с помощью горизонтального бурения. При этом для сокрытия преступлений нелегальные трубопроводы прокладывались под действующими коммуникациями.

Какие именно компании пострадали от действий предполагаемых преступников, не сообщается. По информации СМИ, ущерб был нанесен ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть»». В компаниях на запрос “Ъ” не ответили.

По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила около 300 млн руб. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Оренбургской области были возбуждены уголовные дела по фактам краж из нефте- и газопровода (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Они объединены в одно производство.

Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски, изъяли с мест преступлений оборудование для откачки сырья, а также грузовые автомобили, документацию, системные блоки и другие улики.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере полугодового дохода.

Личности задержанных не раскрываются. По информации СМИ, одним из фигурантов дела по п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ является президент Федерации ММА (смешанных боевых искусств.— “Ъ”) Оренбуржья Виктор Фролов. Он был задержан силовиками, когда пытался уехать из Оренбурга. Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу до 28 апреля. Меру пресечения спортсмену суд избрал в закрытом режиме. Защита Виктора Фролова обжалует решение суда. Адвокаты считают, что сторона обвинения не представила доказательств причастности спортсмена к преступлениям. Они также обращают внимание на то, что до настоящего времени обвинение Виктору Фролову не предъявлено. Вторым фигурантом является Александр Чайников, он также помещен под стражу. Его статус не упоминается. В базе «СПАРК-Интерфакс», содержится информация об Александре Чайникове, бывшем директоре ООО «Стройиндустрия» из Бузулука (компания специализируется на производстве изделий из бетона для использования в строительстве) и индивидуальном предпринимателе, который занимается техобслуживанием и ремонтом транспорта. О личности третьего задержанного информации нет.

Георгий Портнов