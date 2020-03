Каннский кинофестиваль отложили из-за пандемии коронавируса

20.03.2020, 10:42, Разное

Официальное сообщение об этом появилось поздним вечером в четверг, 19 марта, на странице кинофестиваля в Twitter:

В этот период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах коронавируса и выражаем нашу солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Сегодня мы приняли следующее решение: мы не можем провести Каннский кинофестиваль в запланированные даты – с 12 по 23 мая. Мы рассматриваем сейчас несколько вариантов, чтобы сохранить его,

– сказали организаторы. Они добавили, что не теряют надежду провести биеннале в конце июня – начале июля этого года, однако окончательное решение о датах будет принято позже в зависимости от международной ситуации с вирусом COVID-19:

Как только международная ситуация и ситуация в самой Франции в области здравоохранения позволит нам провести кинофестиваль, мы сообщим о своем решении, предварительно проконсультировавшись с правительством Франции и мэрией Канн, а также с советом кинофестиваля. О датах будут оповещены все участники, профессионалы киноиндустрии и партнеры. Каннский фестиваль оказывает посильную поддержку всем тем, кто призывает всех следовать карантину, и просит проявить солидарность в эти трудные времена для всего мира. Скоро увидимся.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020https://t.co/peLmfw0gQWpic.twitter.com/SVWPasvU23

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020

Напомним, Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно во второй половине мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов, расположенном на известной набережной Круазет. Впервые киносмотр прошел в 1946 году и с тех пор не проводился лишь дважды – в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств на проведение.

В 2019 году 72-й Каннский кинофестиваль открылся 14 мая и торжественно завершился 26 мая. Его лауреатами тогда стали Антонио Бандерас с Николь Кимпел и Эмили Бичем, которые получили призы за лучшую мужскую и женскую роль, режиссер Пон Чжун Хо – обладатель “Золотой пальмовой ветви” за ленту “Паразиты” – и актер Сон Кан Хо, сыгравший в фильме главную роль. Россию на церемонии закрытия представляли Александр Роднянский и Кантемир Балагов, получивший сразу две награды: приз за лучшую режиссуру в секции “Особый взгляд” и независимый приз ФИПРЕССИ за свой фильм “Дылда”.

Каннский кинофестиваль стал не первым масштабным мероприятием весны 2020 года, которое пришлось отложить из-за коронавируса, – на этой неделе стало известно о переносе “Евровидения”, которое должно было состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме, на следующий год.

Каждый день вирус COVID-19 вынуждает миллионы людей, в том числе мир моды, кино и селебрити, менять свои планы. Не стали исключением и свадьбы: так, на днях церемонию отложили Кэти Перри и Орландо Блум, Эмма Стоун и Дэйв МакКери, а принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци отказались от проведения пышного приема с более чем сотней гостей.