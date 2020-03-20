Лана Дель Рей рассталась с бойфрендом-полицейским

20.03.2020, 10:42, Разное

В сентябре прошлого года исполнительница песен Born To Die, Summertime Sadness и других популярных хитов Лана Дель Рей обнародовала свой роман с полицейским и звездой реалити-шоу Шоном Ларкиным. Отношения развивались по традиционному сценарию: романтические прогулки перед объективами папарацци, совместные фото в соцсетях… Однако с недавних пор на странице Ланы пропали все снимки с бойфрендом.

О разрыве влюбленных активно заговорили два дня назад, когда Лана опубликовала загадочные голосовые заметки в Instagram, одна из которых называлась “Я хочу парня”. После чего Шон подтвердил изданию The New York Times, что их отношения с Ланой подошли к концу.

Мы остались друзьями. Мы продолжаем общаться, но у нас обоих очень плотные графики,

– прокомментировал расставание Шон.

Лана Дель Рей и Шон Ларкин

Шон Ларкин – пожалуй, самый известный полицейский США. Построив карьеру в правоохранительных органах, 46-летний мужчина стал работать в качестве консультанта и аналитика, а иногда и ведущего на таких американских шоу, как A&E’s LivePD, Live PD Presents PD CAM и A&E’s Live Rescue. Загадочная аббревиатура A&E в данном случае значит The Accident and Emergency – “Отдел неотложной помощи”. А сами шоу посвящены различным реальным случаям полицейских расследований, преследований преступников и прочих ситуаций по спасению мирных граждан. Шон Ларкин в этих сюжетах – главный спасатель и бравый полицейский.

По словам Ларкина, его дети от прошлого брака очень удивились, когда он представил им свою подругу – знаменитую певицу Дель Рей. А сама Лана между тем с удовольствием приобщилась к его жизни. Пара много времени проводила в Талсе, штат Оклахома, откуда родом Шон.

В Талсе мы тусовались с моими друзьями из правоохранительных органов и их женами: устраивали вечеринки, ужины и тому подобное. Обычное дело для пар,

– рассказывал The New York Times Шон.

Лана Дель Рей в то же время стала брать Ларкина на голливудские ивенты. Так, в январе 2020 года они дебютировали на красной дорожке “Грэмми”.

Фотографироваться и отвечать на вопросы – это было приятно, конечно,

– говорил Шон.

Лана Дель Рей и Шон Ларкин