Volvo в РФ увеличила продажи на 8% в феврале

20.03.2020, 10:30, Новости дня

Шведская компания Volvo в прошлом месяце продала на рынке РФ порядка 637 новых машин.

Вышеуказанный результат является подтверждением увеличения спроса на продукцию марки на 8%. Кроме того, за период с января по февраль наступившего года общее количество продаж достигло 918 сделок. Более того, самым продаваемым на российском рынке снова оказался кроссовер Volvo XC60. Данный автомобиль приобрели в минувшем месяце 199 клиентов.

На второй строчке по уровню спроса остается полноразмерная модель XC90 с результатом 146 продаж. На третьем месте рейтинга по продажам оказался компактный кроссовер XC40, который выбрали 113 клиентов. Напомним, еще несколько дней назад шведская компания закрыла свой завод в Бельгии из-за недостаточного количества сотрудников.