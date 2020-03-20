 

Автоновости: Toyota готова к премьере нового внедорожника Land Cruiser 300

20.03.2020, 10:40, Новости дня

Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 официально представят публике уже летом нынешнего года.

Toyota Land Cruiser 300Новинка сможет похвастаться гибридными установками, а также усовершенствованными бензиновыми моторами. Кроме того, эксперты прогнозируют, что японский премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получит габариты, чуть меньше, чем у предшественника, однако вес увеличится. Вместе с тем представители марки анонсировали сохранение рамной конструкции.

Дизайн кузова будет сход с актуальным поколением, однако в продажу поступят версии на 5 и 8 мест. Гибридная модификация Toyota Land Cruiser 300 имеет 3,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 295 л.с. мощности.



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