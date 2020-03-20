 

Банк «Союзный» признали банкротом

20.03.2020, 10:30, Новости дня

Арбитражный суд Москвы признал банк «Союзный» банкротом, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», заявление подало Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

На момент ликвидации в начале 2019 года у «Союзного» не было признаков несостоятельности, стоимость активов составляла 4,6 млрд рублей. Обязательства оценивались в меньшую сумму – 4,5 млрд рублей. После финансового анализа оказалось, что требования кредиторов превышают стоимость имущества на 1,8 млрд рублей. АСВ обратилось в суд с заявлением о банкротстве.

Напомним, Банк РФ с четверга, 25 октября 2018 года, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Союзный».



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