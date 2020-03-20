 

ФСБ разоблачила «благотворителей» – финансистов ИГ

20.03.2020, 10:30, Новости дня

ФСБ пресекла в трех регионах РФ деятельность законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), собравших для боевиков около 2 млн рублей, информирует спецслужба.

Спецоперация прошла во взаимодействии с Росфинмониторингом в Крыму, Коми и Ростовской области.

«По указанию эмиссаров МТО [международной террористической организации] задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка два миллиона рублей», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

В феврале ФСБ сообщила, что в Подмосковье был задержан финансист запрещенной в РФ группировки «Исламское государство*» (ИГ*), собравший на нужды террористов более 25 млн рублей.



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