ФСБ разоблачила «благотворителей» – финансистов ИГ
20.03.2020, 10:30, Новости дня
ФСБ пресекла в трех регионах РФ деятельность законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), собравших для боевиков около 2 млн рублей, информирует спецслужба.
Спецоперация прошла во взаимодействии с Росфинмониторингом в Крыму, Коми и Ростовской области.
«По указанию эмиссаров МТО [международной террористической организации] задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка два миллиона рублей», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.
В феврале ФСБ сообщила, что в Подмосковье был задержан финансист запрещенной в РФ группировки «Исламское государство*» (ИГ*), собравший на нужды террористов более 25 млн рублей.
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