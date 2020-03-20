 

Компания Intel продолжает поставлять 90% своей продукции в сроки

20.03.2020, 10:30, Разное

В компании Intel подтвердили, что вне зависимости от ситуации с коронавирусом в мире, они продолжают поставлять 90% всей своей продукции в сроки. Для этого они используют не только свои предприятия, но и союзные корпорации.
Генеральный директор Intel Роберт Свон пояснил в открытом письме о ситуации на заводах компании. Он отметил, что всё работает в штатном режиме и полностью готово не только к увеличению спроса на фирменную продукцию, но и к ужесточению карантинных мер. Именно с этой целью в Intel начали взаимодействовать с союзными компаниями, чтобы иметь возможность оперативно доставлять свою продукцию в любую точку мира.

В настоящий момент продукция Intel применяется во многих сферах деятельности, включая создание лекарства против коронавируса. Учёные со всего мира оперативно обмениваются информацией с помощью облачного хранилища данных, а сервера корпорации используются для вычисления сложных операций по считыванию и расшифровке генома вируса.



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