Тульских пенсионеров обеспечат продуктами питания

20.03.2020, 10:25, Новости дня

Тульских пенсионеров планируют обеспечить продуктами питания. Такую возможность прорабатывают муниципалитеты совместно с комитетом по предпринимательству. Подобная мера необходима, так как пожилые люди больше других подвержены риску заболеть коронавирусом, передает ГТРК "Тула".

Чтобы одинокие пенсионеры меньше выходили из дома и ездили на общественном транспорте, товары первой необходимости им будут доставлять прямо на дом. Также дома престарелых переведены на карантинный режим работы, а к работникам таких учреждений будут предъявлены повышенные санитарные требования.

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ГТРК "Тула"