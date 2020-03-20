Тульских пенсионеров обеспечат продуктами питания
20.03.2020, 10:25, Новости дня
Тульских пенсионеров планируют обеспечить продуктами питания. Такую возможность прорабатывают муниципалитеты совместно с комитетом по предпринимательству. Подобная мера необходима, так как пожилые люди больше других подвержены риску заболеть коронавирусом, передает ГТРК "Тула".
Чтобы одинокие пенсионеры меньше выходили из дома и ездили на общественном транспорте, товары первой необходимости им будут доставлять прямо на дом. Также дома престарелых переведены на карантинный режим работы, а к работникам таких учреждений будут предъявлены повышенные санитарные требования.
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ГТРК "Тула"
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