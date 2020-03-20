Российский рынок акций открылся ростом

20.03.2020, 10:16, Новости дня

Рынок акций РФ открылся ростом по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10.03 (мск) индекс Мосбиржи вырос на 5,1% – до 2391,9 пункта, передает РИА «Новости».

В свою очередь индекс РТС вырос на 6,7% и составил 963,02 пункта.

В четверг ЦБ установил на 20 марта официальный курс доллара на уровне 80,157 рубля, что на 2 рубля 94 копейки выше предыдущего показателя.