Российский рынок акций открылся ростом

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20.03.2020, 10:16, Новости дня

Рынок акций РФ открылся ростом по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10.03 (мск) индекс Мосбиржи вырос на 5,1% – до 2391,9 пункта, передает РИА «Новости». 

В свою очередь индекс РТС вырос на 6,7% и составил 963,02 пункта.

В четверг ЦБ установил на 20 марта официальный курс доллара на уровне 80,157 рубля, что на 2 рубля 94 копейки выше предыдущего показателя.



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