Скандалы: «В отрасли секс-услуг царит паника»

20.03.2020, 10:10, Разное

Проститутки во всем мире лишаются клиентов из-за коронавируса: теряют бизнес бордели Берлина, Амстердама, Штутгарта, Аделаиды, Сиэтла

В странах Европы, в США, в Австралии из-за эпидемии коронавируса почти полностью прекратил работу еще один сектор экономики. В сфере оказания интимных услуг населению теперь затишье. Проститутки лишились клиентов из-за повсеместного распространения Covid-19. Правительство Нидерландов, чтобы предотвратить распространение вируса, 15 марта приняло решение закрыть минимум на три недели все культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны. Запрет коснулся всех предприятий малого бизнеса, действующих в сфере услуг, в том числе и «самозанятых» работниц секс-услуг из знаменитого квартала Красных фонарей в Амстердаме. Проституция в Нидерландах легальна, работники секс-индустрии являются самозанятыми, исправно платят налоги.

Так как поток клиентов иссяк (теперь они предпочитают самоизоляцию и виртуальный секс), то работницы сферы интим-услуг оказались без средств. И хотя правительство обещает помочь малому бизнесу отсрочкой налоговых платежей, в новых условиях надо как-то зарабатывать.

Проститутки в ситуации ограничительных мер оказались наиболее уязвимыми, поскольку у них нет постоянного гарантированного дохода и нет оплачиваемых больничных. Поэтому одна из них организовала сбор денег в поддержку пострадавших от кризиса коллег через сайт Dutche Mergency Fund. Член нидерландского профсоюза PROUD, объединяющего работников секс-индустрии, работающая под псевдонимом Hella Dee, уже собрала через интернет 6,4 тысячи евро. Теперь она планирует выдавать по 40 евро наиболее нуждающимся коллегам.

По данным ООН, в Нидерландах в области секс-услуг заняты около 25 тысяч человек, большинство из них женщины. В свою очередь в профсоюзе PROUD заявляют, что проституток гораздо больше, поскольку многие все еще работают нелегально.

В Берлине ситуация аналогичная — на фоне опасений из-за нового коронавируса у представительниц одной из старейших в мире профессий наблюдается повсеместный спад. В борделе «Lankwitzer 7» на окраине Берлина установили дозаторы с дезинфицирующим средством. Сотрудники кипятят полотенца и простыни, чаще проветривают помещения. Но, несмотря на все меры предосторожности, клиентов все равно нет. Владелец заведения жалуется, что за последнюю неделю доход от его бизнеса упал на 50%. По его словам, в Берлине с момента начала эпидемии ночная жизнь почти прекратилась. 14 марта правительство временно закрыло все культурно-развлекательные учреждения, включая и бордели.

По словам пресс-секретаря Ассоциации поставщиков эротических и сексуальных услуг (BESD) Сюзанн Вилп, которая сама ранее трудилась в этой сфере, некоторые секс-работницы решили уйти из бизнеса, или временно прекратить работу из соображений безопасности, или перейти на визиты на дом и в отели.

В Германии, где проституция была легализована почти 20 лет назад, на данный момент насчитывается до 200 тысяч секс-работниц. Подавляющее большинство из них вынуждены продолжать работу, так как правительство не будет компенсировать им потерю доходов. В отличие от других работающих граждан Германии работники секс-индустрии, как самозанятые, не получат ничего от предоставленных правительством 500 млрд евро субсидий компаниям, столкнувшимся с финансовым трудностями из-за вспышки коронавируса. Они несут все риски сами.

Те, кто решил продолжать работу, пытаются хоть как-то обезопасить себя, требуя, чтобы клиенты сами себя обеззараживали и носили маски, хотя в случае телесного контакта это никак не остановит распространение вируса.

А в Штутгарте все бордели были закрыты еще 13 марта по распоряжению властей. В родном городе для Европейского командования вооруженных сил США (там расположена штаб-квартира EUCOM) теперь нет ни одного открытого секс-заведения. Фактически там теперь запрещена любая форма проституции. И финансовые потоки от многих американских военнослужащих, проживающих в районе Штутгарта (всего их там более 20 тысяч), перестали поступать местным проституткам.

В США эпидемия коронавируса тоже внесла свои коррективы в деятельность работниц секс-услуг. В Сиэтле, где была зафиксирована первая смерть от COVID-19 на территории США, теперь около 200 случаев заражения и 22 погибших. Местные проститутки требуют от клиентов измерять температуру, заставляют мыться горячей водой и дезинфицирующими средствами, ввели тотальный запрет на поцелуи. Многие бросают свою привычную работу, переключаясь на вебкаминг.

В секс-индустрии Сиэтле наблюдается беспрецедентный обвал спроса. Уличные проститутки также утверждают, что клиенты практически испарились.

В местном Центре по контролю заболеваний отмечают, что интимный контакт — один из самых эффективных способов заражения вирусом. Но работники секс-индустрии не имеют социальной защиты, государство не поможет им пережить неожиданную потерю дохода, поэтому никто из них не может позволить себе на несколько недель или даже месяцев свернуть работу, уйдя на самокарантин. Как сказала одна из секс-работниц Сиэтла Шера Ласселль, «нельзя социально дистанцироваться, если ваша зарплата полностью зависит от степени социализации».

К тому же проститутки отмечают, что в секс-индустрии основной сегмент клиентов — мужчины старше 60 лет, то есть именно та группа людей, которая наиболее подвержена риску заражения коронавирусом и смерти от него. Сознавая опасность, эти клиенты прекращают контакты, которые могут угрожать их здоровью и жизни.

Так как из-за отсутствия спроса, секс-работницы уже не могут оплачивать арендную плату в комнатах, где они принимали клиентов, многие подались на улицы. А это, в свою очередь, заставило уличных проституток снизить привычные тарифы (плата за оральный секс упала с 60 долларов до примерно 30 долларов).

По данным общественной организации Green Light Project, нынешняя ситуация с ценовым демпингом уже привела к тому, что покупатели секс-услуг стали вести себя более агрессивно и жестоко. Многие клиенты уже отказываются использовать презервативы, заявляя, что если коронавирус передается при любом телесном контакте, то зачем нужна резинка. Все чаще клиенты требуют и анального секса. В условиях дефицита клиентов сутенеры набирают как можно больше случайных девушек, пытаясь восполнить падающие доходы, и вообще отказываются от съема каких-либо помещений — таким образом проститутки даже лишены доступа к горячей воде и мылу между приемами клиентов, пишет Huffington Post.

На работников стрип-клубов Сиэтла также повлияли экономические последствия вспышки коронавирусной инфекции. Клиенты, считая, что минимум два метра — безопасное расстояние, предохраняющее от заражения воздушно-капельным путем, перестали заказывать приватные танцы, во время которых стриптизерша сидит на коленях у клиента. Девушки, которые на этих танцах раньше зарабатывали в неделю до 4000 долларов, теперь с трудом получают $100.

Из-за коронавируса в легальных публичных домах Лас-Вегаса были введены новые правила — клиенты обязаны постоянно носить защитные маски и мерить температуру перед сеансами. В обязательном порядке они должны протирать руки антисептиком.

В Австралии секс-работницы также теряют доходы из-за распространения коронавируса. «В отрасли царит паника. Это уже затрагивает всех, кого я знаю в секс-индустрии», — рассказала в интервью австралийской ABC проститутка из Аделаиды по имени Аня. Только вчера она вынуждена была отменить встречи с половиной клиентов. Кто-то не взял трубку, кто-то отказался, сославшись на изменившиеся обстоятельства…

«Я написала всем… Если они чувствуют какую-то угрозу, все нормально, ничего страшного, с моей стороны не будет никакого давления», — говорит Аня, несмотря на то, что потеряла воловину дохода, а никакой социальной поддержки от государства ей ждать не приходится. По ее словам, угроза заражения стала также причиной того, что клиенты стремятся сбить цены.

В отличие от Ани, у которой есть «заначка», которая позволит полгода продержаться без работы ей и ее семье, другие работники сферы интимных услуг попали в более уязвимое положение.

Генеральный менеджер австралийской государственной организации Sex Industry Network (SIN) Кэт Моррисон говорит, что теперь вся секс-индустрия вынуждена будет адаптироваться к новым условиям жизни при коронавирусе.

«У нас есть счета, у нас есть арендная плата, нам нужен стабильный доход», поэтому кто-то уйдет в онлайн-сервисы, в вебкаминг, в порно, другие «переквалифицируются» в массажисток, считает Моррисон.

Она особо отметила, что работников секс-индустрии ни к коем случае нельзя считать в большей степени ответственными за распространение COVID-19, чем тех, кто прилетел из Италии или с горнолыжного курорта Ишгль, так как работники секс-индустрии лучше чем широкая общественность осведомлены о том, как избегать заражений и как поддерживать здоровье.

Но как уверены все работники секс-индустрии, теперь в условиях всемирного распространения коронавирусной инфекции людям придется каким-то образом менять свой подход и к занятиям сексом, и к свиданиям.