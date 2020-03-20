 

Трехрядный кроссовер с семиместным салоном Chevrolet Blazer добрался до дилеров

20.03.2020, 10:09, Разное

Кроссовер Chevrolet Blazer с тремя рядами сидений добрался до официальных дилеров. Транспортное средство благодаря габаритам салона рассчитано на 7 посадочных мест.
Впервые Chevrolet Blazer представили еще два года назад в рамках одного из автомобильных салонов в США. Его пятиместная вариация не получила должной популярности. В минувшем году она была продана в количестве всего 58 тысяч единиц. Для сравнения, за аналогичный период удалось реализовать более 139 тысяч Ford Edge. Теперь Blazer с третьим рядом сидений выходит на рынок Китая и Европы.

Автомобиль имеет увеличенный кузов, но сохраняет стандартную колесную базу в 2,8 метра. Клиренс транспортного средства увеличился почти на миллиметр. В Китае автомобиль будет продаваться в дополнительных комплектациях RS и Redline с более агрессивным обвесом и некоторыми изменениями в декоре. Также клиент сможет выбрать колесные диски на 18 или 21 дюйм.

Первая версия Blazer работала на основе силового агрегата на 2,5 литра при мощности в 194 лошадиные силы в базовой вариации. Новая модификация должна получить более мощный мотор на 241 лошадиную силу. Вместе с ним будет устанавливаться автоматическая коробка передач на 9 ступеней. Также Blazer получил расширенный набор опций, среди которых подогрев сидений, новая аудиосистема, адаптивный круиз-контроль и многое другое.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Российские студенты смогут учиться на дому благодаря технологии из Подмосковья

13.02 / Мнение: Удачное вложение

09.02 / Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном

20.02 / В Подмосковье из-за аномального тепла возникло редкое небесное явление

04.03 / Елена Перминова, Джиджи и Белла Хадид, Кайя Гербер, Рита Ора и другие на показе Miu Miu в Париже

19.03 / Porsche из-за коронавируса приостанавливает производство

26.02 / Эксперты рассказали о вреде пластиковой посуды

11.02 / Смартфон Huawei Enjoy 9e подешевел до $85

27.02 / Медики рассказали о продуктах с большим количеством сахара, чем в шоколаде

15.02 / Мнение: Деградация полиции?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска