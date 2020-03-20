Трехрядный кроссовер с семиместным салоном Chevrolet Blazer добрался до дилеров

20.03.2020, 10:09, Разное

Кроссовер Chevrolet Blazer с тремя рядами сидений добрался до официальных дилеров. Транспортное средство благодаря габаритам салона рассчитано на 7 посадочных мест.

Впервые Chevrolet Blazer представили еще два года назад в рамках одного из автомобильных салонов в США. Его пятиместная вариация не получила должной популярности. В минувшем году она была продана в количестве всего 58 тысяч единиц. Для сравнения, за аналогичный период удалось реализовать более 139 тысяч Ford Edge. Теперь Blazer с третьим рядом сидений выходит на рынок Китая и Европы.

Автомобиль имеет увеличенный кузов, но сохраняет стандартную колесную базу в 2,8 метра. Клиренс транспортного средства увеличился почти на миллиметр. В Китае автомобиль будет продаваться в дополнительных комплектациях RS и Redline с более агрессивным обвесом и некоторыми изменениями в декоре. Также клиент сможет выбрать колесные диски на 18 или 21 дюйм.

Первая версия Blazer работала на основе силового агрегата на 2,5 литра при мощности в 194 лошадиные силы в базовой вариации. Новая модификация должна получить более мощный мотор на 241 лошадиную силу. Вместе с ним будет устанавливаться автоматическая коробка передач на 9 ступеней. Также Blazer получил расширенный набор опций, среди которых подогрев сидений, новая аудиосистема, адаптивный круиз-контроль и многое другое.