 

Кристина Асмус показала «обнажённую» фотографию в джинсах и розовой кепке

20.03.2020, 10:09, Разное

Отечественная актриса театра и кино Кристина Асмус, запомнившаяся многим зрителям по ролям в сериале «Интерны» и скандальном фильме «Текст», на странице в Instagram обнародовала «обнажённую» фотографию. В кадре артистка запечатлена с розовой кепкой на голове и в джинсах.
Несмотря на некоторую откровенность снимка Кристине Асмус всё же удалось не перешагнуть грань приличий. Актриса запечатлена, стоя вполоборота к камере и прикрыв обнажённую грудь руками. Из одежды на ней присутствует лишь кепка розового цвета с надписью и светло-голубые джинсы с завышенной талией. Подпись к посту отсутствует, но вместо неё Асмус написала три десятка хештегов, упомянув скандал с «Текстом», интерес подписчиков к «прогнозируемому» разводу с Гариком Харламовым, и ещё ряд часто задаваемых фанатами и хейтерами вопросов.


Несколько месяцев назад в прокат вышел фильм режиссёра Клима Шипенко «Текст», в котором Кристина Асмус сыграла одного из центральных персонажей. Откровенная сцена секса между актрисой и коллегой по съёмочной площадке Иваном Янковским спровоцировала волну критики в адрес Асмус. В Сети на неё устроили травлю, требуя даже лишения родительских прав, а супруга Гарика Харламова называли не иначе как «рогоносцем», информирует интернет-портал Nation News.



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