Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google

20.03.2020, 10:09, Разное

Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google. Представители китайской компании сообщили, что решение данной проблемы уже было найдено.

Модель Mate XS должна появиться в продаже уже во второй половине текущего года. Представители Huawei отмечают, что решение по поводу отказа от сервисов Google было принято еще на стадии разработки смартфона, ввиду чего специально для него была создана новая оболочка операционной системы, которая может обходиться без утилит от популярного ресурса.

«Mate XS и Mate 30 анонсировали без встроенных сервисов Google. Причиной этому послужили американские санкции против бренда. Мы смогли справиться с проблемой и внедрили собственные сервисы. Устройство не будет иметь сертификацию Play, но будет не менее защищенным, чем остальные смартфоны», — говорится в сообщении Huawei на официальной странице компании в Weibo.

В Google пока не прокомментировали отказ работать с их сервисами. Компании по типу Xiaomi продолжают использовать их, хотя территориально производственные мощности брендов также находятся на территории Китая. В Huawei отметили, что отсутствие сервисов Google никак не отразится на производительности смартфонов.