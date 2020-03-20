Ространснадзор прекратил весовой контроль грузовиков с едой и лекарствами

20.03.2020, 10:08, Новости дня

Ространснадзор из-за ситуации с коронавирусом до 25 апреля 2020 года приостановит проведение весового контроля грузовиков с товарами первой необходимости, в том числе с продуктами и лекарствами, говорится в сообщении ведомства.

«С 25 марта по 25 апреля Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Поясняется, что такая мера вводится во исполнение плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утвержденного правительством России.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.