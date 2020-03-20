Мнение: Коронавирус и «крах капитализма»

20.03.2020, 9:56, Разное

В то самое время, когда российские ученые начали испытания вакцины против коронавируса, стремительно пустеют прилавки магазинов. Приходит человек в продуктовый, а там – пустота. С утра…

Это не в Москве, это прислал приятель, который учился в советской школе и советском ВУЗе, но с прошлого века живет в Лондоне.

К фоткам, перекинутым через WhatsApp, приписка: Ленин был прав, крах капитализма неизбежен?