Мнение: Коронавирус и «крах капитализма»
20.03.2020, 9:56, Разное
В то самое время, когда российские ученые начали испытания вакцины против коронавируса, стремительно пустеют прилавки магазинов. Приходит человек в продуктовый, а там – пустота. С утра…
Это не в Москве, это прислал приятель, который учился в советской школе и советском ВУЗе, но с прошлого века живет в Лондоне.
К фоткам, перекинутым через WhatsApp, приписка: Ленин был прав, крах капитализма неизбежен?
Источник: Ирек Муртазин
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