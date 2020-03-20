 

Мнение: Коронавирус и «крах капитализма»

20.03.2020, 9:56, Разное

В то самое время, когда российские ученые начали испытания вакцины против коронавируса, стремительно пустеют прилавки магазинов. Приходит человек в продуктовый, а там – пустота. С утра…

Это не в Москве, это прислал приятель, который учился в советской школе и советском ВУЗе, но с прошлого века живет в Лондоне.

К фоткам, перекинутым через WhatsApp, приписка: Ленин был прав, крах капитализма неизбежен?

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Мнение: В сети репрессий

19.02 / Наука: Иммунные клетки чистят мозг после инсульта

27.04 / Мнение: Письмо: “Как перестать быть ревнивым грузином?”

15.02 / Мнение: Русское ноу-хау допинга

27.02 / Диетолог Людмила Бабич: Квашеная капуста и редька помогут организму ранней весной

04.03 / Мнение: Курсы для порноактрис, кровать важнее кухни и дискриминация мужчин с раком груди

16.02 / Астроном предложил версию, что коронавирус прилетел на Землю на метеорите

26.02 / В интернете обсудили умную стратегию Apple на 2020 год

05.03 / Гагарина подтвердила документом, что сын Цоя разрешил всем исполнять «Кукушку»

09.02 / Мнение: И ты, Прага!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска