«Адмирал Эссен» провел учения в Средиземноморье

20.03.2020, 9:48, Новости дня

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в Средиземном море, провел комплекс учений во время морского перехода, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«В соответствии с планом боевой подготовки экипаж фрегата совершенствовал тактику ведения боя одиночным кораблем с надводными кораблями условного противника и организацию противовоздушной обороны», – передает ТАСС сообщение флота.

Отмечается, что в ходе учений был отработан алгоритм действий экипажа при постановке помех комплексом радиоэлектронной борьбы, отражения ракетных ударов условного противника. Экипаж палубного вертолета Ка-27ПЛ, базирующегося на фрегате, провел плановые тренировки, в ходе которых отработал задачи по организации поиска и слежения за подводной лодкой.

Сейчас экипаж продолжает выполнять задачи в составе постоянного соединения Военно- морского флота в дальней морской зоне. «Адмирал Эссен» находится в Средиземноморье с декабря 2019 года.

Ранее корабли ЧФ «уничтожили» обнаруженную самолетами подлодку условного противника.