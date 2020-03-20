Рубль вырос на открытии торгов

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20.03.2020, 9:48, Новости дня

Российский рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился по отношению к доллару на 1,3%, достигнув отметки в 78,1 рубля, к евро – на 0,9%, достигая 83,87 рубля, следует из данных торговой площадки.

По данным на 10.00 мск доллар находился на уровне 78,26 рубля (-1,1%), евро торговался по 84,07 рубля (-0,7%), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что цены на нефть растут более чем на 3%. При этом аналитики предсказали падение нефти до 5 долларов за баррель.



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