 

Цена на нефть превысила отметку в 30 долларов за баррель

20.03.2020, 9:48, Новости дня

Мировые цены на нефть утром в пятницу ускорили рост до 6-7%, марка Brent дорожает выше 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.00 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 6,01% и составила до 30,17 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 7,02%, до 27,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд после предыдущего обвала до многолетних минимумов.



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