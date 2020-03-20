Санитарная служба будет сообщать полиции о каждом случае инфицирования коронавирусом, чтобы предотвратить нарушение карантина
20.03.2020, 9:47, Новости дня
Последние новости с фронта борьбы с коронавирусом.
Вчера вместе с главой Национальной полиции Игорем Клименко и первым заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко провели всеукраинский селектор, цель которого была – сплотить силы полиции и восстановленной санитарно-эпидемиологической службы в деле борьбы с особо опасной инфекцией.
Во время совещания была согласована процедура взаимодействия между санитарными врачами и начальниками областных управлений полиции по выявлению и сопровождению всех случаев заболевания и подозрений на заболевание COVID-19.
Санитарная служба будет официально сообщать полиции о каждом случае инфицирования, предписании и методе изоляции инфицированного (госпитализация или самоизоляция) для того, чтобы полиция могла оперативно реагировать на возможное нарушение режима карантина такими лицами.
Напомню, что согласно ст. 43-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение карантина – выход из-под установленной по решению врача самоизоляции инфицированного или обсервации подозреваемого на инфицирование – предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн.
Полиция также будет помогать санитарным врачам устанавливать круг связей инфицированного лица для наиболее полного выполнения карантинных требований согласно закону о защите населения от инфекционных болезней.
Фото: Антон Геращенко / Facebook
Кроме того, мы проинформировали личный состав полиции и санитарной службы о договоренности с операторами сотовой связи про оповещение всех лиц, которые приехали в Украину с 1 марта из стран повышенного эпидемического риска – всех стран ЕС, Китая, Ирана – о том, что им нужно безотлагательно, при первых симптомах болезни, похожей на ОРВИ, самоизолироваться и по телефону горячей линии Минздрава сообщать о риске заболевания.
В таком случае мы сможем снизить риск заболевания и сохранить жизнь и здоровье миллионам украинцев. Опасность рядом и ее нельзя недооценивать!
Так, только вчера были установлены 50 человек, контактировавшие с [заразившимся коронавирусом] народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается.
Пока что ситуация в Украине остается контролируемой по сравнению с чудовищным уровнем распространения и смертности от COVID-19 в Китае и странах ЕС.
Держимся и будьте здоровы!
Источник: Антон Геращенко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет