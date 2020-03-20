Швец: “Преемники” будут стараться избавиться от Путина как можно скорее, поскольку озабочены собственной безопасностью

20.03.2020, 9:47, Новости дня

Президент России Владимир Путин понимает, что власть – это единственная реальная гарантия его безопасности. Такое мнение в интервью изданию “ГОРДОН” выразил эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Он уверен, именно поэтому Путин будет “зубами цепляться за кремлевскую табуретку, пока “непреодолимая сила личного характера” эти зубы не разожмет”.

“Преемники” будут стараться избавиться от него как можно скорее, поскольку озабочены собственной безопасностью, а для этого им придется “порешать вопросы” в Вашингтоне. Так было осенью 91-го, накануне распада СССР. Так было в 1999 году, примерно за месяц до того, как Ельцин публично объявил Путина своими преемником. Думаю, так будет и на этот раз”, – отметил Швец.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было. Полный текст интервью

10 марта по предложению депутата от “Единой России” Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента, а 14 марта закон подписал Путин.

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.