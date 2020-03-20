 

Российские магазины увеличат запасы из-за коронавируса

20.03.2020, 9:46, Разное

На фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 в российских магазинах начался ажиотаж. Покупатели за считаные минуты сметают товары первой необходимости.

По всей видимости, информация о том, что дефицита продуктов не будет, до россиян не дошла. В связи с этим премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новые меры по поддержке гипермаркетов. Они смогут получить льготные кредиты для закупки продукции. Производители продовольственных товаров перешли на круглосуточный режим работы, передает телеканал “360”.



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