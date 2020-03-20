 

Названы три самых дорогих города в мире

20.03.2020, 9:46, Разное

Западные специалисты по недвижимости выяснили, в каких городах мира проживать дороже всего. Оказалось, что все три лидера списка находятся в Юго-Восточной Азии, сообщает телеканал “360”.

Рейтинг возглавили город-государство Сингапур, Гонконг и Осака. На четвертом месте расположился Нью-Йорк. Среди самых дорогих также оказались Париж, Цюрих, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева. А наиболее доступной оказалась жизнь в Дамаске, Ташкенте и Алма-Ате. В конец списка эксперты поместили Буэнос-Айрес и Карачи.



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