Швец: При Путине из РФ было выведено более $1 трлн, прежде всего – в США

20.03.2020, 9:42, Новости дня

За время президентства Владимира Путине из России было выведено более $1 трлн, прежде всего в Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в интервью изданию “ГОРДОН” выразил эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

“Имея мозги и не будучи вором, на эти деньги можно было чудеса в России сотворить. Вместо этого “кремлевские” профинансировали американскую экономику, а также бюджет Пентагона”, – отметил Швец.

По его словам, сейчас в Кремле “сидят уникально полезные идиоты самых страшных врагов России”.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было. Полный текст интервью

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.