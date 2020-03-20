 

Швец: При Путине из РФ было выведено более $1 трлн, прежде всего – в США

20.03.2020, 9:42, Новости дня

За время президентства Владимира Путине из России было выведено более $1 трлн, прежде всего в Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в интервью изданию “ГОРДОН” выразил эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

“Имея мозги и не будучи вором, на эти деньги можно было чудеса в России сотворить. Вместо этого “кремлевские” профинансировали американскую экономику, а также бюджет Пентагона”, – отметил Швец.

По его словам, сейчас в Кремле “сидят уникально полезные идиоты самых страшных врагов России”.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было. Полный текст интервью

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / “Серебряная лань”. Велогонщицы среди лауреатов второй год подряд

24.02 / Зеленский наградил Чапкиса орденом Ярослава Мудрого пятой степени

21.02 / Washington Monthly – американские республиканцы создают культ личности Трампа

19.02 / Компания Aiways привезет новый электрический кроссовер в Женеву

11.02 / “Локомотив” нацелен на покупку нападающего сборной Италии

03.03 / США обещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в сирийском Идлибе

20.02 / Собчак оценила политические амбиции Шнурова

11.02 / Шойгу: Россия в 30 раз увеличила количество высокоточных ракет

10.02 / Топ-10 регионов России с самым доступным бензином

27.02 / Житель Липецка в пылу ссоры с супругой устроил резню в квартире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска