Макконнелл представил пакет мер экономического стимулирования

20.03.2020, 9:41, Новости дня

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл представил законопроект о смягчении экономических последствий пандемии коронавируса.

Республиканцы и демократы договорились встретиться в пятницу, чтобы обсудить его.

Пакет мер экономического стимулирования на общую сумму 1 триллион долларов предусматривает прямую финансовую помощь американским гражданам, льготы для малого бизнеса и его сотрудников, меры по стабилизации экономики и поддержку медработников и пациентов с коронавирусом, рассказал Макконнелл.

«Мы готовы действовать, как только достигнем соглашения с коллегами из Демократической партии, – сказал он. – Сенат никуда не уйдет, пока мы не примем меры».

Однако, как отмечает сенатор-республиканец Ламар Александр, голосование может состояться еще только через несколько дней.

Макконнелл также рассказал, что в пятницу в Конгресс явятся министр финансов Стивен Мнучин и советник по экономике Ларри Кадлоу, чтобы вместе с законодателями от обеих партий работать над достижением договоренности.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявляет, что демократы готовы к переговорам.

«Мы очень хотим поработать с ними, чтобы подготовить двухпартийный продукт», – отметил он, подчеркнув, что любая антикризисная помощь должна быть нацелена на рядовых трудящихся, а не топ-менеджеров и акционеров.

В совместном заявлении Шумера и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси говорится, что подготовленный республиканцами законопроект «совсем не учитывает интересы трудящихся и ставит корпорации намного выше трудящихся».

Это уже третий пакет помощи, вынесенный на рассмотрение Конгресса с тех пор, как в США начал распространяться коронавирус. Вирусом заразились 12 259 человек, 200 из них умерли. Эпидемия привела к закрытию школ и компаний и вызвала панику на финансовых рынках.

Один из ключевых элементов законопроекта – выплата до 1 200 долларов лицам и 2 400 парам, оказавшимся за чертой бедности, а также по 500 долларов на каждого ребенка, сообщают в сенатском Комитете по финансам.

Максимальную выплату получат те, кто зарабатывает менее 75 000 долларов в год на человека и менее 150 000 долларов на пару. Для тех, кто зарабатывает больше, выплаты будут уменьшены, а начиная с 99 000 долларов на человека или 198 000 долларов на пару выплаты будут сворачиваться.

Законопроект также предусматривает выделение 208 миллиардов долларов различным отраслям, в том числе 58 миллиардов авиакомпаниям и 150 миллиардов другим предприятиям. Все деньги будут выдаваться в форме займов и кредитных гарантий.

Также предлагается выделить 299,4 миллиарда долларов малому бизнесу, который является важным сегментом республиканского электората.