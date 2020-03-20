Ройзман: Пожилые люди без зубов приходят! Говорят: “Мы работали всю жизнь, неужели нам ничего не полагается?” Я говорю: “Вам все выдали величием”

20.03.2020, 9:41, Новости дня

Россиянам, которые выросли при Советском Союзе, все “выдали величием”. Об этом российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“Когда ко мне приходят пожилые люди, я бережно с ними разговариваю, осторожно. Сплошь и рядом приходят люди, которым за 70, за 80 – они без зубов все! И они говорят: “Ну мы работали всю жизнь. Неужели нам ничего не полагается?” Я говорю: “Послушайте, вы работали всю жизнь. Все, что вам надо и можно было выдать, вам выдали величием. Вы должны быть рады, что Гагарин полетел в космос, что Америка дрожала, что в Афганистан зашли. Это то, что вам выдали. Вам зубы не поставили, здоровье не поправили, а это вам выдали – и все. А чем еще гордиться?” Понятно, что я это не всегда скажу, но я понимаю, что надо было выбирать: или зубы вставить, или здоровьем заниматься, или образованием, или, вот, Гагарин в космос. Ну выдали величием”, – объяснил Ройзман.

По его словам, когда ему говорят о хорошей жизни в СССР, он задает вопрос: “Вам что, нравилось семикопеечные полиэтиленовые пакеты стирать и сушить на прищепках? Колготки штопать? Или что вам нравилось? Отсутствие туалетной бумаги?”

“Дефицит”, “достать”, “выбросили”. Молодые сейчас таких слов не знают. Они не понимают, насколько это были серьезные слова и какую роль в нашей жизни играли. У нас было, конечно, голодно. Нас с Украиной не сравнить. Мы когда приезжали в Украину в конце 80-х годов (мы здесь работали и часто бывали), для нас была настолько очевидная разница… У нас к тому времени были талоны. Практически на все. И здесь, по нашему восприятию, просто какой-то рай был, здесь было столько еды. В Украине по-другому жили. Это на самом деле так”, – сказал экс-мэр Екатеринбурга.

Ройзман подчеркнул, что коррупция была и в Советском Союзе.

“Когда молодые начинают говорить, что в Советском Союзе коррупции не было, так, друзья, я вам хочу сказать, что была сумасшедшая коррупция, особенно на низовом уровне. Просто невероятная. И мы в те годы просто не очень представляли то, что происходит выше. А на низовом уровне была невероятная коррупция, то, что сейчас невозможно представить – это уровень таксистов, официантов, продавцов”, – отметил экс-мэр Екатеринбурга.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года. Полный текст интервью

Ройзман в 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год был мэром Екатеринбурга.