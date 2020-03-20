 

Италия обогнала Китай по числу жертв коронавируса. В России начались испытания вакцины от COVID-19

20.03.2020, 9:40, Новости дня

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия вышла на первые позиции по распространению коронавируса практически по всем показателям, кроме общего количества заболевших – 31,5 тысяч против 81,1 тысяч в Китае.

Число умерших от коронавируса в Италии достигло 3405 человек, сообщил глава Департамента гражданской обороны Анджело Борелли. За последние сутки в стране умерли 427 человек.

По числу смертей Италия обогнала Китай. По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране от коронавирусной инфекции умерли 3245 человек. Об этом также свидетельствуют данные SCMP. При этом китайские власти отчитались о 70 тысячах случаев выздоровления после заражения коронавирусом, а в Италии таких пока 4440.

Вице-президент китайского Красного Креста Сунь Шуопень после посещения провинции Ломбардия раскритиковал власти этого итальянского региона за “излишнюю мягкость” введенного там карантина. Он заявил, что вся хозяйственная деятельность должна быть остановлена, а люди должны оставаться дома”. Китайский специалист обратил внимание на огромное число пользующихся общественным транспортом и отметил, что очень мало людей в масках.

В самом Китае, откуда в декабре пошло распространение нового вируса, по сообщениям местных властей, эпидемия СOVID-19 пошла на спад. В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР официальном сайте.

При этом на территории материкового Китая не выявлено ни одного случая заражения COVID-19, отмечается в сообщении.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека: два в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции, один – провинции Ляонин.

 

Тем временем вакцину против коронавируса нового типа начал испытывать научный центр Роспотребнадзора. Ученые рассчитывают, что ее начнут внедрять в октябре – декабре 2020 года. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, были разработаны в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии “Вектор”.

По официальным данным, в России, число заразившихся коронавирусом за последние сутки выросло на 52 человека. Всего, по данным Роспотребнадзора, заразились коронавирусной инфекцией 199 человек в России (188 из них – это россияне, еще 11 человек – иностранцы), которые находятся в 23 регионах страны. Накануне в РФ зафиксировали первую смерть от COVID-19 – в Москве скончалась 79-летняя женщина, при этом уточнялось, что причиной смерти, помимо вируса, стал ряд хронических заболеваний пациентки.

 



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