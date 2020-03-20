Роман Путин, двоюродный племянник президента, собирается создать свою партию

20.03.2020, 9:40, Новости дня

Двоюродный племянник главы государства, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин собирается создать партию на базе движения “Люди дела”, пишет “Коммерсант”.

Как заявил газете Роман Путин, новая партия будет позиционироваться как “правоконсервативный проект”, в задачи которого входит защита предпринимателей: снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьба с монополиями и торговыми сетями, снижение налогов, дешевые кредиты.

“Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем”, – рассказал предприниматель. Основной целью партии он назвал прохождение в Госдуму.

На вопрос о том, поддерживает ли он обнуление президентских сроков, Роман Путин ответил: “Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?

Роман Путин – сын Игоря Путина, двоюродного брата президента. Он является директором ООО “Путин Консалтинг”, согласно базе данных СПАРК. До 2015 года она называлась Putin Consulting Ltd и была учреждена в Великобритании. Роман Путин работал в ФСБ, после этого занимал должность советника мэра Рязани по безопасности и консультировал губернаторов по экономическим вопросам.