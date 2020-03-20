Эзотерика: Ежедневные методы психической защиты

20.03.2020, 9:40, Разное

Использование простых способов психической защиты может помочь и в сложных ситуациях и в ежедневной рутине. В том числе это поможет сохранить здоровую психику в стрессовых ситуациях или когда на вас пытается повлиять более сильная личность.

Особый ритм дыхания

Популярный западный экстрасенс и эзотерик Уильям Блум в своей книге "Psychic Protection" ("Психическая защита") объясняет почему это важно:

Каждый человек имеет свое энергетическое поле, которое окружает его физическое тело и тесно с ним связано, а также может выходить далеко за пределы тела. И другие люди могут ощущать на себе эти вибрации, будь они негативными или позитивными (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Для того, чтобы сохранить свое энергетическое поле эффективным и защищенным, необходимо поддерживать баланс и равновесие, от центра тяжести, расположенного в нижней части живота, вниз и вверх по позвоночнику.

Делать это можно с помощью спокойного контролируемого дыхания в едином ритме. Для того, чтобы стимулировать ритмичное дыхание, полезно считать до семи, прежде чем сделать вдох и до 7, прежде чем сделать выдох. Также полезным будет такой метод, при котором надо между каждым выдохом и вдохом делать паузу на 1 секунду.

Благовония

Мастер Чоа Кок Суи в своей книге "Практическая психическая защита для дома и офиса " ("Practical Psychic Self-Defense for Home and Office") рассказывает, что можно очищать пространство с помощью сандалового дерева, шалфея или масла лаванды. А при горении ладана пространство будет очищено от грязной психической энергии, негативных мыслей и разрушающих злобных эмоций.

Использование кристаллов

Дымчатый кварц, черный турмалин или темно-зеленый турмалин являются эффективными кристаллами для поглощения и разложения плохой психической энергии в соответствии с той же книгой Чоа Кок Суи.

Для правильной "работы" кристаллы надо помещать в контейнер с двумя литрами воды и горсткой соли. Воду нужно менять 2-3 раза в неделю, а кристаллы очищать раз в неделю.

Вибрации

Вибрации разрушают затхлую застойную атмосферу. Вибрации можно создавать с помощью встряхивания, топания, ударов, подметания, бить что-то кулаками, очищать что-то или вытирать место. Также подходит громкий звон тарелок, колокольчиков, стук барабанов или яркий песнопений в сочетании с подметанием или встряхиванием.

Личная защита

Когда энергия существует в движении, а не застревает в страхе. ненависти или обиде, ваши личные вибрации остаются положительными. Уильям Блум объясняет, что очень плохо, когда из-за какого-то несчастья происходит застой энергии и человек ощущает себя еще более некомфортно. Для изменения течения своей энергии надо встряхивать уже свое тело.

Слабая аура также может попасть под влияние чужой негативной энергии. Чтобы защититься, согласно методы мастера Чоа Кок Суи, надо регулярно и дома и в офисе скрещивать свои ноги и руки. Это создаст более плотную ауру.

Также ауру можно усилить, держа язык у нёба и прижимая руки теснее к телу. Это особенно полезно во время сложных переговоров или при сильной концентрации при работе над сложной задачей.

Есть еще один метод, который мастер Чоа Кок Суи называет вихревым методом. Его можно применять по 2-3 раза в день. Язык нужно держать на нёбе, а потом представить как ваша аура 12 раз крутится вокруг вашего тела по часовой стрелке.