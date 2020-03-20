 

Газета «Ведомости» сменила название из-за коронавируса

20.03.2020, 9:40, Новости дня

«Вседомой» — так газета хотела бы привлечь внимание к проблеме инфекции.

У российской газеты «Ведомости» 20 марта появилось новое название. Печатный номер издания вышел с шапкой «Вседомой» вместо “Ведомости”. Таким способом руководство СМИ решило привлечь внимание к проблеме Covid-19, подчеркнув необходимость самоизоляции.

Свести до минимума все социальные контакты – такой способ поможет сдержать распространение коронавируса, отмечает газета.

«Проще говоря, остаться дома. Именно так мы сделали в редакции „Ведомостей“ и призываем вас последовать нашему примеру, а также примеру многих крупных компаний», — рассказали представители СМИ.

Несколько дней назад стало известно о продаже газеты «Ведомости». Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур избавятся от  100% акций издательской компании АО «БНМ». Покупателями станут издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович.

К 19 марта в России зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По всей стране введен режим повышенной готовности.

В мире на 20 марта больны более 247 тысяч человек, свыше 10 тысяч умерли, выздоровели более 86 тысяч. Есть зараженный даже среди глав государств.



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