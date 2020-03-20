 

Автоновости: Бренд Koenigsegg сделал 1700-сильный семейный гиперкар

20.03.2020, 9:25, Новости дня

Известная компания Koenigsegg официально презентовала новый гиперкар, который получил название Gemera.

В частности, данный автомобиль получит три электрические силовые установки, отличающиеся своей производительностью. Суммарная мощность электрического гиперкара составляет 1700 л.с. Автомобиль приводится в движение автоматической коробкой передач и обладает передним приводом. При таких характеристиках разгон до сотни достигается всего за 1,9 секунд.

Кроме того, разработчики указали, что новинка имеет предельную скорость 370 км в час. В компании позиционируют модель в качестве семейного гиперкара. В продажу намерены выпустить всего 300 экземпляров Gemera, что свидетельствует высокой цене на рынке. Предполагается, что стоимость автомобиля составит 1,7 миллиона евро.



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